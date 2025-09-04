كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السكر، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.31 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 66.71 جنيه، بزيادة 6.48 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.96 جنيه، بتراجع 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 91.69 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 89.32 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.57 جنيه، بزيادة 2.89 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.19 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.09 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.61 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.64 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 94.47 جنيه، بزيادة 2.54 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.71 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول السائب: 52.07 جنيه، بزيادة 59 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.45 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 273.61 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.85 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المسلي الصناعي: 98.62 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.