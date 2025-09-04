

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره أمس الأربعاء بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 3-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، وهو كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5532 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4840 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4149 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3227 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2305 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 172047 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38720 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65% إلى نحو 3555 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.