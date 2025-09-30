تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 30-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3420 جنيهًا. للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4397 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5130 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5862 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 182308 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 293100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 3801 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.