ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 30-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3426 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4405 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5140 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5874 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 182681 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 293700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع الذهب عالميًا بنسبة 0.94 % إلى نحو 3869 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





