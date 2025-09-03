

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس الثلاثاء، ارتفع بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-9-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5472 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4788 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4104 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3192 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2280 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 170181 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38300 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 3497 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.