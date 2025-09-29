إعلان

"المالية" تعتزم طرح المرحلة الأولي بـ 6 قطع أراض بالقاهرة

كتبت- منال المصري:

05:58 م 29/09/2025

أحمد كجوك وزير المالية

أكدت وزارة المالية، أنها تستهدف تعظيم عوائد استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على استغلالها في مشاريع مبتكرة تُشكِّل قيمة اقتصادية مضافة، وتترك أثرًا إيجابيًا على المناطق المحيطة، وتوفر فرص عمل بها.

وأكدت في بيان اليوم اهتمامها بإتاحة فرص واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري والشركات ذات الخبرة في تطوير المشاريع العمرانية.

وأشارت المالية إلى أن الوزارة تعتزم خلال الأسابيع المقبلة طرح المرحلة الأولي بـ 6 قطع أراض متميزة وغير مستغلة بمنطقة الدراسة بالقاهرة، موضحة أنها حريصة على إتاحة بيانات قطع الأراضي لمجتمع الأعمال قبل الإعلان عنها؛ بما يسمح لهم بالمعاينة والدراسة المتأنية لأوجه الاستغلال الأمثل وذلك بشكل مبدئي ولحين إتاحة كراسة الشروط، التي ستتضمن كل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الاشتراطات البنائية وغيرها.

وأشار البيان، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل قطع الأراضي التي تم إتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارة وبوابة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أوضح البيان، أن هذه الأصول العقارية آلت ملكيتها لوزارة المالية بموجب قرارات رئيس الجمهورية، ومشهرة بالشهر العقاري، وتقع في مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية، ومساحاتها متنوعة ويمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية متعددة، وستكون جاهزة للتسليم الفوري، ومن خلال إجراءات تنافسية أكثر شفافية.

فيديو قد يعجبك:



