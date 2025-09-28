تنويه من تاون جاس لأهالي البساتين بشأن أعمال صيانة غدًا

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال صيانة في شبكة الغاز بمنطقة شارع الثورة من شارع الفيومي أمام مسجد الإيمان في البساتين، غدًا الاثنين الموافق 29 سبتمبر ، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أعمال الصيانة ستُنفذ وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشددة على أن هذه الأعمال لن يترتب عليها قطع الغاز.

وطمأنت "تاون جاس" المواطنين بعدم الانزعاج حال الشعور برائحة الغاز خلال فترة الصيانة، داعية العملاء إلى التواصل مع طوارئ الشركة على الرقم 129 من أي هاتف أرضي حال وجود أي استفسارات.

اقرأ أيضًا:

مسؤول: قريبا منع تداول الدواجن الحية في الجيزة وبيعها مبردة ومجمدة

العد التنازلي لزيادة البنزين والسولار.. متى تجتمع لجنة التسعير التلقائي؟

الرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر": نخطط لإطلاق صناديق جديدة والتوسع في دبي والسعودية (حوار)