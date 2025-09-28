كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة ميدانية إلى شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية، لمتابعة مشروعات التطوير والتحديث لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المجمعات الإنتاجية بالشركة وزيادة إنتاجها من البنزين والبوتاجاز والزيوت عالية الجودة، إضافة إلى المنتجات المتخصصة التي تتميز بها الشركة وتدخل في صناعات مختلفة.



وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يمثل نموذجاً ناجحاً لتنفيذ استراتيجية الوزارة الذي يهدف لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية لمعامل التكرير بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات البترولية، مثمناً جهود العاملين بالشركة، ومؤكداً على ضرورة تسليط الضوء على النماذج الناجحة في القطاع لتكون قدوة ومثالاً يحتذى به لجميع العاملين.



ووجّه الوزير بأهمية إتاحة فرص أوسع لمشاركة المرأة في مختلف مرافق وأنشطة التكرير داخل الشركة، تقديراً لدورها الفاعل وقدرتها على الإسهام في رفع كفاءة الأداء ودعم مسيرة التطوير والتحديث.



واستعرض محمد صبحي رئيس الشركة المشروعات الجاري تنفيذها بتكلفة استثمارية تتجاوز 2 مليار جنيه، والتي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتخزينية، وأبرزها مشروع إعادة تشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين بطاقة 5000 متر مكعب/ساعة بعد توقف دام 13 عامًا بما يساعد في دعم إنتاج الزيوت.

ومشروع تطوير مجمع التحسين والعطريات لإضافة وحدة جديدة تسهم في زيادة إنتاج البنزين بنحو 100 ألف طن سنويًا وكذلك إنتاج مادة البنزول التى تدخل فى بعض الصناعات ، ومشروع تحسين إنتاج البوتاجاز بما يحقق وفرا ماليا كبيرا ، وكذلك مشروع إنشاء خط مياه تبريد جديد بطول 12 كم لتعزيز استدامة التشغيل .



كما تابع الوزير جهود الشركة في ترشيد الطاقة، والتي تضمنت تطوير شبكة البخار والعزل الحراري وصيانة المبادلات الحرارية بما وفر نحو 34 مليون جنيه سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 7700 طن سنوياً.