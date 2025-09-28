إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

10:42 ص 28/09/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.07 جنيه للشراء، و 13.11 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.21 جنيه للشراء،بتراجع13 قرشًا، و127.79 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.20 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.31 جنيه للشراء ، و 68.05 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 156.94 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و 157.57 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.

