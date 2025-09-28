انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
أسعار العملات العربية
انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.07 جنيه للشراء، و 13.11 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
سعر الدينار البحرينى: 126.21 جنيه للشراء،بتراجع13 قرشًا، و127.79 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.
سعر الريال القطري: 12.20 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
سعر الدينار الأردنى: 67.31 جنيه للشراء ، و 68.05 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار الكويتى: 156.94 جنيه للشراء، بتراجع 27 قرشًا، و 157.57 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.