ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

11:16 ص 26/09/2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار حديد عز والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-9-2025، بينما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36948.3 جنيه، بتراجع 98.19 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39503.44 جنيه، بزيادة 483.06 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3980.68 جنيه، بزيادة 23.39 جنيه.

