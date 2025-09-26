إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

11:10 ص 26/09/2025

أسعار البيض

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 153.9 جنيه، بزيادة 4 جنيهات.

كرتونة البيض البلدي: 155.71 جنيه، بزيادة 1.13 جنيه.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض البلدي بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء

