انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

10:28 ص 25/09/2025

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 100 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و260 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

