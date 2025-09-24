تنويه هام من "تاون جاس" لأهالي التجمع الخامس

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال صيانة بالمنطقة الترفيهية بالشويفات أمام بنك كريدي أجريكول، وذلك اليوم الأربعاء بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشركة أنها ستجري هذه الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، مشددة على عدم الانزعاج حال الشعور بأي رائحة غاز خلال فترة الصيانة.

كما ناشدت "تاون جاس" عملاءها سرعة التواصل مع غرفة الطوارئ في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، عبر الاتصال من أي خط أرضي على الرقم 129.

