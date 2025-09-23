كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والخيار الصوب، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، بينما انخفضت أسعار الباذنجان، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.