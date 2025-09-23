ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 23-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 3367 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 4329 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5050 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5772 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40400 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57720 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 179509 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 288600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21 % إلى نحو 3754 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





