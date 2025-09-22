وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز فرص الإستثمار في شرق المتوسط

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع باسكال بريانت، المدير العام لشركة توتال إنرجيز للبحث والإنتاج في مصر وقبرص، تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتيحها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للبحث عن الغاز والبترول في المناطق البحرية والبرية .

ووفق بيان الوزارة اليوم تم بحث التعاون الإقليمي في تنمية موارد الغاز والاستفادة المثلى من البنية التحتية، بما يسهم في دعم خطط مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد الوزير على أهمية توسيع مجالات التعاون مع الشركة، بما يدعم استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر من الغاز والبترول، وجذب استثمارات جديدة في المناطق البحرية والبرية المفتوحة، سواء في مصر أو قبرص، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية الخاصة بمصر.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لتوسع أنشطة توتال إنرجيز في شرق المتوسط وتسريع مشروعات التعاون الإقليمي المشترك في مجال الغاز ، بما يسهم في تحقيق التكامل في مجال الغاز الطبيعى .

وأضاف بدوي أن الوزارة تحرص على استمرار الشراكة الإستراتيجية مع توتال إنرجيز، والعمل على تذليل أي تحديات، بما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والنجاحات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار بريانت عن تطلع الشركة لمزيد من التعاون مع مصر في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة بقطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة أنشطتها في مصر من خلال المشاركة في تطوير الاكتشافات غير المستغلة ودراسة الفرص المطروحة في المناطق المفتوحة، وذلك وفق إطار تجاري واستثماري جاذب يعزز من تنافسية مصر على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث والاستكشاف.