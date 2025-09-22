كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي جديد ليرتفع فوق مستوى 3720 دولار للأوقية، جاء ذلك مع افتتاح البورصة العالمية صباح يوم الإثنين.

وكان سعر الذهب قد أغلق قبل إجازة نهاية الأسبوع على سعر 3684.98 وهو نفس سعر الافتتاح مع صباح اليوم، ليندفع نحو قمة تاريخية جديدة غير مسبوقة، مع اقبال المستثمرين والبنوك المركزية على شراء الذهب بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.

وسط ترقب المزيد من البيانات الأمريكية وخاصة الفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن يدلى ببيانات هامة غدا الثلاثاء حول مستقبل السياسات النقدية الأمريكية.

يأتي ذلك مع توقعات باستمرار اتجاه أسعار الذهب نحو الارتفاع مع نهاية العام مع توالي انخفاضات الفائدة المتوقعة خلال الأشهر المتبقية من 2025، حيث يتوقع المستثمرون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر القادمين.

وبذلك يكون الذهب قد سجل ارتفاعا قدره 40% منذ بداية 2025، تحت تأثير استمرار التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الأمريكية والسياسات المالية المتغيرة في عدة مناطق من العالم بفعل التكتلات الاقتصادية الجديدة.

وبحسب بيان لشعبة الذهب اليوم الاثنين، انعكس الارتفاع العالمي على السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم ليتجاوز سعر الذهب عيار 21 نحو 5000 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 4300 جنيه

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 40160 جنيها بدون احتساب المصنعية والضريبة.