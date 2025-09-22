"إي اف چي هيرميس" تنتهي من إتمام طرح شركة جمجوم فاشن بالسعودية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس،- بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة -، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.

وتابع البيان المرسل من الشركة، أن شركة جمجوم فاشن قامت بطرح 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.

وحظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة. وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.

وتأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار، حيث تدير شبكة من 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025.

ومنذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق المال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في المنطقة.