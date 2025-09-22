ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في أوروبا والشرق الأوسط



وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، لكن احتمال زيادة المعروض النفطي والقلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الطلب العالمي على الوقود حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.42% إلى 66.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.32% إلى 62.88 دولار.

وقال مايكل مكارثي الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار مومو في أستراليا ونيوزيلندا "التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تهديدات روسية على الحدود البولندية ذكّرت المتعاملين بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة الأوروبي من الشمال الشرقي".

ونشرت بولندا وحلفاؤها طائرات صباح السبت لضمان سلامة الأجواء البولندية بعد أن شنت روسيا ضربات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا، وفقا لما ذكره الجيش البولندي.

وجاء هذا التحرك بعد أن انتهكت 3 طائرات حربية روسية أجواء إستونيا العضو بحلف شمال الأطلسي لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة، فيما أفادت القوات الجوية الألمانية أمس الأحد بأن طائرة عسكرية روسية دخلت الأجواء المحايدة فوق بحر البلطيق.

ويقول دبلوماسيون، إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين لمناقشة اتهام إستونيا بانتهاك مقاتلات روسية مجالها الجوي.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، اعترفت 4 دول غربية بدولة فلسطين، وفقا للغد.

كان خام برنت وخام غرب تكساس قد أغلقا على انخفاض بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، مسجلين تراجعا طفيفا خلال الأسبوع، حيث طغت المخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيحفز على المزيد من الاستهلاك.

وقال مكارثي: "هناك افتراضات أساسية بشأن توقعات السوق تشمل زيادة المعروض من الولايات المتحدة ومجموعة أوبك+، والآن روسيا، ردا على الانخفاض الكبير في عائدات النفط."

من جهة أخرى، زاد العراق صادراته النفطية بعد التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية للإنتاج بموجب اتفاق أوبك+، وفقا لما ذكرته الشركة الحكومية لتسويق النفط سومو أمس الأحد.

وذكرت وزارة النفط العراقية، أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.38 مليون برميل يوميًا في أغسطس آب.

وتتوقع سومو، أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر سبتمبر أيلول بين 3.4 و3.45 مليون برميل يوميا.