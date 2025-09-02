بزيادة 2.8%.. 64 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال أغسطس

كتبت- أمنية عاصم:

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفاعًا بنحو 2.78% خلال شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 35148 نقطة مقابل 34198 نقطة سعر الفتح، ويذكر أن أعلى قيمة محقق عند مستوى 36282 نقطة" قمة جديدة".

وبحسب التقرير الشهري المرسل من البورصة، حقق مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنحو 5.03% خلال شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 10739 نقطة مقابل 10225 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.30% خلال شهر أغسطس ليغلق عند مستوى 14263 نقطة مقابل 13807 نقطة سعر الفتح.

وحقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 64 مليار جنيه أي ارتفع بنسبة 2.7% ، ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه مقابل 2.399 تريليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر أغسطس نحو 1,532.5 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 32,253 مليون ورقة منفذة على 2,531 ألف عملية

وهذا و قد استحوذت الأسهم على 7.59% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 92.41% خلال شهر أغسطس.

