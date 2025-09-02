كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، بينما انخفضت أسعار اللحوم، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.34 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.58 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.77 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 92.73 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.7 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.14 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 66.98 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.05 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.83 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.96 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.84 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.19 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.19 جنيه، بزيادة 5.15 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.91 جنيه، بزيادة 4.77 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.3 جنيه، بزيادة 85 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.15 جنيه، بزيادة 2.27 جنيه.