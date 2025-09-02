كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و19 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 20 و44 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.