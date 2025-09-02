ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتبت- آية محمد:
ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بزيادة جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و220 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.
