كتبت- منال المصري:

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا تستعرض فيه تطورات ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة" بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 25/2026.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة «حياة كريمة» تعد نموذجًا تنمويًا غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة، لافتة إلى إشادة المؤسسات والمنظمات الدولية بها، وتسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأمميّة في يوليو 2020، وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدوليّة العمليّة في يوليو 2021، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصاديّة والاجتماعيّة للأمم الـمُتحدة (UNDESA).

وأضافت "المشاط"، أن "حياة كريمة" تتميز باتساع نطاق تغطيتها ليشمل كل المحافظات الريفية بالجمهورية، لتغطي نحو 60% من التعداد الإجمالي لسكان مصر، فضلا عن شمولها مُعظم الأهداف الأمميّة الـمُستدامة وبخاصة تلك الـمُتعلّقة بالصحّة، وتوفير مياه الشرب النقيّة، والصرف الصحّي، وللأبعاد الثلاثة للتنمية الـمُستدامة، بشمولها على سياسات وبرامج تنمويّة تُراعي الجوانب الاقتصاديّة والبيئيّة والعُمرانيّة.

علاوة على الجوانب الاجتماعيّة الـمُتعلّقة بتحسين الخدمات العامة بالقرى الـمصريّة والتفاوتات الاجتماعيّة لسكان الريف، مؤكدة المتابعة المستمرة للمبادرة تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

"الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية بخطة 2025/2026"

وأوضحت أن جُملة الاعتمادات الـماليّة الـمُقرّرة للمرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه، فضلاً عن توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي (25/2026)، قابلة للزيادة مع تطوّر البرنامج التنفيذي للأعمال الـمُستهدفة.

وأشارت إلى ارتباط الـمُبادرة بجدول زمني مُحدّد للتنفيذ على مراحل، لكل مرحلة نطاق جغرافي مُحدّد، وأهداف مُقرّرة مُسبقًا، واعتمادات ماليّة مُقُدرة لبرامج العمل الـمرحلي.

المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المرحلة تستهدف 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنُها 21.3 مليون نسمة، تُشكّل محافظات الصعيد نسبة 45% من الـمُحافظات الـمُستهدفة، و 36% من الـمراكز الـمُستهدفة و29% من القرى الـمُستهدفة.

وأشارت إلى الـمُستهدفات الكمية للأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من المبادرة والتي تتمثل أهم أعمالها في قطاع المياه من خلال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350كم، وتنفيذ محطّات مياه شرب بعدد 18 محطّة، ووصلات مياه الشرب بعدد 315 ألف وصلة، وقطاع الصرف الصحّي من خلال إضافة طلمبات محطّات مُعالجة صرف صحّي بعدد 97 محطّة، وبطاقة مليون م3/يوم، ووصلات صرف صحّي منزليّة بعدد 1.8 مليون وصلة.