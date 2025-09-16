إعلان تحريري

أعلنت أريستون، الشركة الرائدة عالمياً في حلول تسخين المياه والراحة المنزلية، عن بدء إنتاج مجموعة من سخانات أريستون للمياه في السوق المحلي، من خلال مصنعها الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء هذا الإعلان خلال حفل خاص حضره كل من أومبرتو جي كروفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في مجموعة أريستون، وإيمانويل جيومي، رئيس منطقة غرب AMEA والتي تضم الشرق الأوسط وأفريقيا ودول آسيا في مجموعة أريستون، وطارق رفعت، المدير الإقليمي لمصر، بمجموعة أريستون.

يمثل هذا الإعلان نقلة نوعية هامة في مسيرة أريستون بالسوق المصري، بما يعكس التزامها الاستراتيجي بهذا السوق، وجهودها لتعزيز التصنيع المحلي ودعم المنتجات المبتكرة. سيلبي المصنع الجديد احتياجات السوق المصري من سخانات مياه أريستون، مع إمكانية التوسع لأغراض التصدير للأسواق الإقليمية المجاورة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

يقام مصنع أريستون الجديد في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 40 ألف متر مربع. كما يوفر هذا المصنع المئات من فرص العمل، بما يتيح للشركة اقتناص فرص النمو الإقليمية من خلال إنتاج أحدث سخانات المياه، وتقديم حلول تسخين المياه المتقدمة والتي تلبي احتياجات المستهلكين في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

لا تفصح شركة أريستون عن أرقام الاستثمارات. ويعكس إنشاء هذا المصنع التزام الشركة الراسخ بالسوق المصري، مع التركيز على توسيع نطاق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو المستدام في المستقبل.

كما تقدم شركة أريستون ايضاً 20 موديلًا جديداً من سخانات المياه التي تحمل شعار "صُنع في مصر"، ليصل إجمالي محفظة منتجات أريستون في السوق المحلي لأكثر من 60 منتجًا متنوعًا تشمل سخانات مياه التخزين الكهربائية والسخانات الفورية التي تعمل بالغاز.

وبهذه المناسبة، صرح أومبرتو جي كروفيلا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في مجموعة أريستون، قائلاً: "إنّ إطلاق خط الإنتاج المحلي الجديد لسخانات مياه أريستون في مصر يمثل نقلة هامة في استراتيجيتنا بالسوق المحلي. إنّ قرار التصنيع المحلي لسخانات أريستون بأحدث تكنولوجيا إيطالية في مصر يؤكد التزامنا الثابت تجاه هذا السوق الإقليمي عبر تقديم منتجات متطورة تجمع بين التصميمات الحديثة والهندسة الإيطالية المبتكرة، والحلول العملية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية."

ومن بين المنتجات الجديدة التي سيقدمها مصنع أريستون، مجموعة "روبيس RUBIS" التي تضم سلسلة من سخانات مياه التخزين الكهربائية المصممة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. ستتوافر سخانات هذه المجموعة بسعات تتراوح بين 15 و100 لتر، وتتميز بخزانات مطلية بالمينا ومزودة بتقنية درع التيتانيوم أو TitanShield لمقاومة التآكل، فضلًا عن مكونات التسخين المصنوعة من النحاس لضمان المتانة والاعتمادية، بالإضافة للعزل الحراري الصديق للبيئة. تمنح أريستون عملائها ضمانًا يمتد لخمس سنوات على خزان هذا السخان. تتميز مجموعة "روبيس" RUBIS بتصميمها الإيطالي العصري والمدمج للمصمم العالمي أمبرتو باليرمو الحاصل على جوائز عالمية، بحيث تناسب هذه السخانات مختلف المساحات في المنازل المصرية عند تركيبها.

بالإضافة لمجموعة روبيس RUBIS، ستنضم مجموعة "سبيد إيفو SPEED EVO" من سخانات المياه الفورية التي تعمل بالغاز، لخط الإنتاج المحلي قريباً. توفر هذه المجموعة من السخانات الغازية تدفقاً فورياً مستمراً من المياه الساخنة، بدعم من أحدث تقنيات الإشعال، والأداء الموفر للطاقة، وأنظمة الأمان المتقدمة.

تجدر الإشارة أن مصر تُعد واحدة من أهم الأسواق الإقليمية الواعدة في المنطقة، حيث يتزايد الطلب على حلول الراحة الحرارية نتيجة النمو العمراني المتسارع، والتوسع في مشروعات الإسكان. ويساهم هذا المشروع في تعزيز تواجد أريستون في السوق المصري، وزيادة قدرتها على دعم الأسر المصرية، وهو ما يؤكد مكانة مصر كسوق استراتيجي هام في إطار خطط أريستون للتوسع في المنطقة، اعتمادًا على ما تتميز به مصر من قاعدة صناعية متينة، وايدي عاملة ماهرة ومدربة.

من ناحية أخرى تعكس التطورات الأخيرة مهمة أريستون العالمية، والمتمثلة في توفير حلول فعالة وموثوقة ومستدامة للراحة الحرارية، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية موثوقة تعتمد عليها ملايين المنازل حول العالم