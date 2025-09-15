كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والجبن الابيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يرتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

