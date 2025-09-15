كتب- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل، والكوسة، والباذنجان، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6.5 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة 1.50 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.