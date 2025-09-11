وزير البترول يجتمع مع بعض الشركات العالمية لتعزيز التعاون المشترك

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول والغاز و البتروكيماويات و التعدين الأجنبية العاملة في مصر، حيث استعرض التحديات الراهنة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية الدور المشترك في دفع وتيرة العمل نحو مزيد من التطور والاستدامة.

وأوضح الوزير أن الجهود المشتركة مع الشركاء ساهمت في تقليل معدلات التراجع في انتاج الغاز وتحقيق الاستقرار والبدء في رحلة العودة إلى معدلات الإنتاج المرتفعة، وشدد الوزير على التزام الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسداد مستحقات الشركاء بانتظام خلال الشهور الماضية ومواصلة السداد الشهري المنتظم، الأمر الذي يعزز الثقة في السوق المصري ويحفّز ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تطور إيجابي تمثل في بدء عمليات المسح السيزمي مع التزامات استكشافية معتمدة ، ونجاح مصر في تجهيز وتشغيل وحدات التخزين العائمة وإعادة التغييز، مما مكّن البلاد من تلبية ذروة الاستهلاك الصيفي دون انقطاع أو تخفيف للأحمال.

وأوضح الوزير أن قطاع البتروكيماويات يشهد فرصًا عظيمة للاستثمار، سواء من خلال مشروعات قائمة أو من خلال شراكات جديدة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل مجالاً واعداً أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها في مصر، كما أشار إلى اهتمام الوزارة بهذا القطاع الهام مع امداده بكافة احتياجاته من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة، بالتوازي مع استمرار تلبية الالتزامات التصديرية.

وأضاف أن قطاع التعدين يكتسب زخمًا عالميًا متزايدًا باعتباره أحد المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي، ولفت الوزير إلى أن منجم السكري يعد أيقونة قطاع التعدين في مصر وأحد أبرز المناجم عالميًا.

واستعرض عدد من مسئولي القطاع أهم مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية في مجالات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، وكفاءة الطاقة والمناخ والاستدامة، والحفر والإنتاج، والاتفاقيات والاستكشاف.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة المستمرة مع الشركاء الأجانب، لضمان تحقيق أهداف مشتركة. كما وجّه الدعوة لجميع الشركاء للمشاركة في يوم السلامة الذي سيتم عقده في سبتمبر المقبل بالاضافة إلى مؤتمر إيجيبس 2026 باعتباره منصة محورية لتبادل الرؤى والأفكار وتعزيز التعاون.