ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:27 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

ارتفاع مواد البناء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35994.03 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38823.29 جنيه، بزيادة 65.83 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4110 جنيه، بزيادة 66.82 جنيه.

