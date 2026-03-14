أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن هو نواة الأسرة المصرية الكبيرة التي توليها الدولة كامل الرعاية، مضيفًًا بقوله: "نجدد العهد أمام الله وأمامكم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ لحماية الوطن وصون استقراره، وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا لأبنائنا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية أنه مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الصراعات والأزمات في محيطنا الإقليمي، فإن مصر بعون الله، وبفضل تماسككم ووعيكم، ستظل شامخة، عصية على كل من يحاول المساس بها أو النيل من مصالحها ومكانتها.

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالدعاء للمصريين بالخير والاستقرار، معربًا عن أمنياته بعيد فطر مبارك، قائلًا: "حفظ الله مصر وشعبها ووفقنا جميعًا لما فيه خير الوطن واستقراره.. كل عام وأنتم بخير.. تحيا مصر".

