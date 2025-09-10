خريطة الأسعار: انخفاض البطاطس والحديد وارتفاع الذهب اليوم 10-9-2025

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار البيض، والبطاطس، والكابوريا، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

