قال المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية "لمصراوي"، إن دخول استثمارات أجنبية في مجال الغزل والنسيج يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة إذا ارتكزت هذه الاستثمارات على إنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الأقمشة، مروراً بعمليات الصباغة والطباعة، ما يسهم في رفع القدرة التنافسية ويعظم الاستفادة الاقتصادية مثلها مثل الشركات المحلية.

وأضاف المرشدي أن صناعة الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز تعد من أكثر الصناعات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن أي سياسة تستهدف دعم هذا القطاع تُعد خطوة ناجحة على طريق التنمية.

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة في استثمارات الغزل والنسيج وصناعة الملابس، بعد توقيع مشروعات جديدة مع مستثمرين من الصين وتركيا واليونان وتايلند باستثمارات تتجاوز 576 مليون دولار منذ بداية العام، مع توقع بلوغها مليار دولار بنهايته.

وتستهدف هذه المشروعات التصدير بنسبة تصل إلى 100%، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة.

وتأتي الخطوة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 80 مليار جنيه لتعزيز مكانة مصر العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن ما تحتاجه الصناعة حالياً هو التوسع في إنتاج الخامات الأساسية مثل القطن والكتان محلياً، إلى جانب توطين صناعة الأقمشة المستخدمة في الملابس الجاهزة داخل مصر، بحيث تكون هناك صناعة مكتملة الحلقات من الغزل والنسيج وحتى التجهيز والتصنيع النهائي، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام زيادة الصادرات.

وأضاف المرشدي أن صادرات المناطق الحرة تحسب ضمن إجمالي الصادرات المصرية، وتستفيد من نفس برامج دعم الصادرات الموجهة للمصانع المحلية، مؤكداً أن الهدف في النهاية هو تعظيم عوائد التصدير لصالح الاقتصاد الوطني أياً كان مصدرها.

