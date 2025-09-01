بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.. توقعات بزيادة أسعار الهواتف الذكية قريبًا

كتبت- آية محمد:

رفعت شركة "TSMC" أسعار إنتاج الرقائق الإلكترونية هذا العام، ومن المتوقع أن ترفع الشركة التكاليف بنسبة تتراوح بين 5% و10% العام المقبل لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وتقلبات السوق، وعوامل خارجية أخرى، وفقًا لما تم نشره على موقع "العربية Business".

وسيؤدي ارتفاع التكاليف في شركة "TSMC" إلى ارتفاع السعر النهائي للهواتف الذكية على المستهلك.

تُستخدم حاليًا تقنية تصنيع الرقائق من شركة "TSMC" في هواتف "أبل" و"سامسونج"، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

وستستخدم هواتف آيفون 17 شرائح A19 هذا الشهر، بينما من المرجح جدًا أن تستخدم سلسلة "Samsung Galaxy S26" معالج " Snapdragon 8 Elite Gen 2" أو " Elite Gen 5 8"من "كوالكوم" العام المقبل.

وتُصنع كلٌّ من شرائح سلسلة A ومعالجات Snapdragon في مصانع"TSMC"، ومن غير المتوقع أن تتوقف الشركتان عن التعامل مع الشركة المصنعة التايوانية في أي وقت قريب.

ولن يؤثر هذا الارتفاع في الأسعار على هواتف آيفون 17، بما في ذلك آيفون 17 إير الجديد، أو "Galaxy S26 Ultra" ونظيراتها من الفئة الأدنى.

مع ذلك، فقد تأثرت هذه الهواتف بالفعل بزيادة الأسعار السابقة المذكورة آنفًا والتي فرضتها شركة "TSMC" هذا العام، والتي بلغت 10%.

ومن المرجح أن يشهد هاتف آيفون 17 وخاصةً آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس زيادة في السعر هذا العام، وسيتم معرفة ذلك عند الكشف عنه في 9 سبتمبر.

وفي الوقت الحالي، تبلغ الزيادة في السعر حوالي 50 دولارًا، وهو أقل بكثير مما كان متوقعًا في البداية بعد سماع مشاكل سلسلة التوريد المستمرة والترقيات التي تعلن عنها "أبل" مع أحدث هواتفها الرائدة.

وسيحاول الجميع إرجاع ارتفاع أسعار شركة "TSMC" إلى مشكلة محددة - رسوم الرئيس ترامب الجمركية، أو التوترات الجيوسياسية، لكن الأمر أكثر تعقيدًا.

وتُدرك شركة "TSMC" أن موازنة ارتفاع أسعارها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عملائها.

هذا هو السبب الرئيسي وراء رغبة "سامسونج" في إعادة هواتفها إلى معالجات إكسينوس التي تنتجها بنفسها، وسبب سعي"آبل" لتقليل اعتمادها على "كوالكوم".

وبينما يبدو أن معالج إكسينوس 2600 بتقنية 2 نانومتر لن يكون جاهزًا في الوقت المحدد لهواتف Galaxy S26، إلا أنه قد يكون جاهز لأجهزة العام المقبل.

اقرأ أيضًا:

تعرف على تفاصيل أنظمة الدفع الشهرية والربع سنوية والسنوية للتليفون الأرضي

مصر تتصدر المركز الثاني عالميًا في تصدير السمك البلطي لعام 2024

بداية من اليوم.. صرف معاشات شهر سبتمبر بعد قرار التأمينات الاجتماعية