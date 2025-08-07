كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر مجددًا بنحو 10 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الخميس 7-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3067 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3943 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5257 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52571 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163497 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 3389 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.