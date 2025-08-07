كتبت- أمنية عاصم:

توقع خبراء أسواق المال خلال حديثهم مع "مصراوي" وصول المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوي 36 ألف نقطة بإغلاقات الشهر الجاري، وذلك بعدما استطاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 تحقيق قمم تاريخية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري؛ مدعومة بمشتريات المؤسسات المحلية وعودة شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد، في حين رأى آخرون أننا في صدد الدخول في عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.93 % عند مستوى 35809 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية آخر جلسة تداولات في الأسبوع الحالي.

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحقيق مستويات تاريخية خلال شهر أغسطس الجاري، ليصل إلى مستوى 36 ألف نقطة، مدعومًا بعدد من المحفزات القوية أبرزها مشتريات المؤسسات المحلية وعودة شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد.

وأضافت رمسيس، أن السبب الرئيسي وراء الأداء الإيجابي الحالي للسوق هو الشراء القوي من المؤسسات المحلية في الأسهم الحكومية، خاصة تلك التابعة لوزارة قطاع الأعمال مثل "الشرقية للدخان" و"مصر للاتصالات"، بالإضافة إلى دعم غير مباشر من نتائج أعمال قوية للبنك التجاري الدولي، رغم عدم توزيعه أرباحًا نقدية هذا العام.

وأوضحت أن التوزيعات العينية للبنك التجاري الدولي ونتائج أعماله القوية جذبت اهتمام المستثمرين لا سيما المؤسسات الأجنبية، ما عزز أداء السهم، وبالتالي دعم المؤشر الرئيسي.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البورصة لتسهيل التداول مثل تقليص فترات التسوية؛ ساعدت على تنشيط السيولة، بالتوازي مع توقعات خفض أسعار الفائدة، ما دفع المستثمرين للتحوط من التضخم عبر ضخ أموالهم في سوق الأسهم.

وحول أداء باقي المؤشرات، توقعت رمسيس أن لا يقتصر الصعود على المؤشر الرئيسي فقط، بل يمتد إلى مؤشر EGX70 الذي قد يصل إلى 11 ألف نقطة خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة في ضوء المراجعة الدورية للمؤشرات، والتي ساهمت في إدخال أسهم جديدة ذات أداء قوي.

ويرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، حول توقعاته لأداء السوق خلال شهر أغسطس، قال: "الوصول إلى مستوى 36 ألف نقطة ممكن إذا استمرت وتيرة الصعود بنفس القوة، ولكن أرى أن هناك حاجة لمحفزات إضافية، خصوصًا من خلال طرح شركة أو اثنتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لاختبار مدى جاهزية السوق".

وأضاف أن الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية حاليًا يعود بشكل رئيسي إلى ظهور عدد من المؤشرات الاقتصادية القوية، والتي ساهمت في دعم ثقة المستثمرين بالسوق.

وأوضح عمارة، أن المؤشر الرئيسي للبورصة نجح في الاستقرار فوق مستوى 35 ألف نقطة، بدعم من الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار، وزيادة في تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف: "هذه البيانات كانت ضرورية لدفع المؤشر إلى تجاوز القمم السابقة، وهو ما تحقق مؤخرًا".

وأشار إلى أن السيولة التي دخلت السوق خلال الجلسات الماضية تشير إلى تغير في سلوك الادخار لدى المستثمرين، حيث تحول البعض من الاستثمار في شهادات الادخار وأدوات الدين إلى سوق الأسهم، مدفوعين بتوقعات خفض أسعار الفائدة.

قائلًا : "حجم التداول اليومي الذي تجاوز في بعض الجلسات 6 إلى 7 مليارات جنيه، يعكس دخول محافظ استثمارية نشطة، مما يدل على تحركات مؤسسية واضحة داخل السوق".

المؤشر الرئيسي يقترب من مستهدف 36 ألف نقطة... وجني الأرباح متوقع خلال أغسطس

وعكس التوقعات السابقة يرى سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، " إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX30) يواصل تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة الحالية، مسجلًا مستويات قياسية جديدة، حيث أغلق في آخر جلسة عند مستوى 35,809 نقطة.

وأوضح الفقي، أن السوق يقترب من مستهدفه عند مستوى 36,000 نقطة، وهو ما يمثل نقطة مقاومة قوية من المرجح أن تؤدي إلى عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يشهد السوق جني أرباح خلال شهر أغسطس، وقد يعود المؤشر إلى مستويات 35,200 أو 34,800 نقطة، وربما يصل إلى 34,500 نقطة.

وأكد الفقي أن السوق حقق صعودًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك حالة من القلق لدى بعض المستثمرين، مما يضعف استمرارية الصعود بنفس الوتيرة، قائلًا: "السوق لا يتحرك دائمًا وفقًا للتوقعات العامة، وهناك أسهم لم تصل بعد إلى مستوياتها السعرية السابقة رغم صعود المؤشر".

وأضاف أن موجة جني الأرباح قد تستمر لأسبوع أو أكثر، قبل أن يستعيد السوق اتجاهه الصاعد مجددًا.

