ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية اليوم

10:58 ص الخميس 07 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدينار الكويتي والدينار البحريني مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 7-8-2025، بينما انخفض سعر الريال القطري، فيما استقرت أسعار 3 عملات عربية، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.


أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.16 جنيه للشراء، و13.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.05 جنيه للشراء، و128.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 12.28 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 67.76 جنيه للشراء، و68.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.75 جنيه للشرا، بزيادة 18 قرشًا، و158.8 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.


