كتبت- دينا كرم:

قالت شركة "طاقة غاز" إن الغاز الطبيعي يعمل بكامل طاقته في محافظة كفر الشيخ، بعد الانتهاء بنجاح من أعمال صيانة وإصلاح الخط الرئيسي.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ بنجاح، والتي اعتمدت على نقل الغاز الطبيعي المضغوط من أقرب محطة تموين وربط وحدة التخفيض بشبكة التوزيع المحلية.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك ضمن استمرارية الخدمة للمواطنين خلال فترة الإصلاح، وذلك بفضل مجهود جماعي ضم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) ومحافظة كفر الشيخ، من خلال دورهم المحوري في التنسيق والإدارة الفعالة لجهود جميع الأطراف خلال هذه الأزمة، والتي شملت شركات "إنجاز" و"مينا ترادكس"، بالإضافة إلى محطات التموين التابعة لشركات "ماسترجاس"، "غازتك"، و"كارجاس".

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