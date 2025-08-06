

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول تعاملات مساء الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5234 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4580 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3926 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36640 جنيهًا.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 3371 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.