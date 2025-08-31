كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الدقيق، والسكر، وزيت الذرة، والمكرونة، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 31-8-2025، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، والجبن الأبيض، واللحوم، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.74 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.94 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.22 جنيه، بزيادة 2.1 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.15 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 38.24 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.73 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.04 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.1 جنيه، بزيادة ستين قرشًا.

لتر زيت الذرة: 114.67 جنيه، بزيادة 4.55 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.99 جنيه، بتراجع 16.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.35 جنيه، بزيادة 6.26 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.23 جنيه، بزيادة 69 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.64 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 118.98 جنيه، بتراجع 1.06جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.11 جنيه، بتراجع 11.58 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.7 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 110.02 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه.