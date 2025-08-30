إعلان

اقتصاد مصر يتسع إلى 4.5% بالعام المالي الماضي متخطيا مستهدف الحكومة

02:44 م السبت 30 أغسطس 2025

أحمد كجوك وزير المالية

كتبت- منال المصري

كشف أحمد كجوك وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم عن اتساع معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 إلى 4.5% مقابل 2.4% بالعام السابق له.

وجاء معدل نمو الاقتصاد المصري متجاوزا مستهدفات الحكومة التي توقعت تحقيق معدل نمو 4% خلال العام المالي 2024-2025 على أن يتسع إلى 4.5% العام الحالي 2025-2026، وفق ما قالته رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولي في وقت سابق.

شهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا بداية من فبراير الماضي بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات ساهمت في خروج مصر من أكبر أزمة نقد أجنبي.

تضمنت هذه الإصلاحات توقيع أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، وتحرير سعر الصرف والعودة إلى قرض صندوق النقد الدولي ورفع قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

أحمد كجوك وزير المالية الاقتصاد المصري رانيا المشاط وزير التخطيط
