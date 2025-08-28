خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن جميع المؤشرات تشير إلى قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة جاء كخطوة متوقعة تعكس استقرار الاقتصاد.

خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة dmc، أوضح السيد أن معدل التضخم بلغ 13.9% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤكدًا أن السياسات النقدية والمالية الحالية قادرة على خفض هذا المعدل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49 مليار دولار يمنح مصر قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتلبية احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية.

وتابع السيد مشيرًا إلى تدفق استثمارات أجنبية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام مع إطلاق مشروعات جديدة قريبًا.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الحديثة خلقت بيئة استثمارية مواتية، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار السيد إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة كبيرة بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه التحويلات تشكل دعمًا قويًا لسوق الصرف وتعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني.