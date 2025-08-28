وزارة البترول تنفذ مشروعات هامة لتعظيم إنتاج السولار في السويس وأسيوط

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قلاع صناعة البترول العريقة بالسويس تشهد حالياً مشروعات تطوير وتحديث في معامل التكرير، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية و القيمة الاقتصادية من تكرير خام البترول ورفع القدرة على إنتاج منتجات بترولية عالية القيمة وفي مقدمتها السولار.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروعات هامة في منطقتي السويس وأسيوط لتعظيم إنتاج السولار محلياً ، باعتبارها خطوة أساسية لتقليص فاتورة الاستيراد للمنتجات البترولية.

جاء ذلك خلال اجتماعي الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس وصلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و بعض قيادات قطاع البترول .

واضاف الوزير أن زيارته مؤخرا لمحافظة السويس استهدفت تقديم الدعم المطلوب لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول الذي يعد ركيزة أساسية في خطة تقليص استيراد السولار علي المدي المتوسط.

وأوضح هشام فتحي، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن الشركة تواصل دورها في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي من خلال رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، مستعرضاً تقدم العمل في مجمع التفحيم وإنتاج السولار، وهو المشروع الأضخم بمعامل التكرير بالسويس بطاقة تصميمية 1.75 مليون طن سنوياً من المازوت لتحويله الي منتجات بترولية ، وبإجمالي استثمارات 1.93 مليار دولار، وينفذ بأياد مصرية من شركتي إنبي وبتروجت، حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% .

كما استعرض رئيس شركة السويس لتصنيع البترول موقف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 48 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 50 مليون دولار بنسبة تنفيذ 76% ، الي جانب مشروعات التحول الرقمي وترشيد الطاقة.

وأوضح محمد عبدالله، رئيس شركة النصر للبترول، ماتم إنجازه من مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية وفي مقدمتها مشروع استرجاع الغازات الجديد VRU ، لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة الي جانب إنتاج البوتاجاز بطاقة 340 ألف طن سنوياً.

واستعرض رئيس النصر للبترول مشروعات انشاء وحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 6 آلاف متر مكعب يومياً وبتكلفة 421 مليون جنيه لاستخدامها في العمليات الصناعية والحفاظ على موارد المياه، إلى جانب دعم منظومة السلامة بمشروعات للإنذار والإطفاء التلقائي تغطي مناطق الشركة ، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات .