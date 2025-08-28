إعلان

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

02:22 م الخميس 28 أغسطس 2025

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار الجمبري، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و83 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و220 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

