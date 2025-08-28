إعلان

نشر عرض شراء إجباري من"سيرا" على القاهرة للخدمات التعليمية

01:21 م الخميس 28 أغسطس 2025

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الموافقة على نشر عرض الشراء الإجباري الشراء المقدم من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) ( مقدم العرض ) لشراء حتى 2.480.810 سهم تمثل 20.6% من أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية الشركة المستهدفة بالعرض والمكملة لنسبة 90% بسعر 32.7 جنيه للسهم الواحد وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، ألزمت الهيئة الشركة مقدمة العرض بإخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.

كما ألزمت الهيئة الشركة بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، وبإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها، بجانب الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.

الهيئة العامة للرقابة المالية سيرا القاهرة للخدمات التعليمية
