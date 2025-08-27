كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والسكر، والعدس، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.46 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 61.18 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.88 جنيه، بتراجع 98 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.68 جنيه، بتراجع 3 جنيهات.

كيلو السكر المعبأ: 35.84 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.88 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60 جنيه، بتراجع 8.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.27 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.86 جنيه، بتراجع 2.8 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.79 جنيه، بزيادة 80 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.27 جنيه، بتراجع 2.01 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.29 جنيه، بتراجع 31 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.55 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.1 جنيه، بزيادة 3.58 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.19 جنيه، بتراجع 2.48 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.53 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو المسلي الصناعي: 100.35 جنيه، بتراجع 3.68 جنيه.