كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الاثنين 25-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3050 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5228 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162590 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3362 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.