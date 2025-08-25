كتبت- آية محمد:

ناقش عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع "سوريش كي ريدي" سفير الهند لدى مصر، أبرز مجالات التعاون الحالية بين مصر والهند في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعهيد، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وشهد الاجتماع، وفق بيان للوزارة اليوم، استعراض ما تحقق من مشروعات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والهند، والتي تضمنت عدة مجالات رئيسية هي: الحكومة الإلكترونية، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات الرقمية، والتعاون في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة.

كما تمت الإشارة إلى الاستثمارات الهندية في مصر في مجالات التعهيد، والتصنيع الإلكتروني، والتحول الرقمي.

وخلال الاجتماع ؛ أكد عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال التعهيد.

وأشار إلى النجاحات المشتركة التي تحققت في هذا القطاع، وتواجد عدد من الشركات الهندية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر، والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية بين معهد تكنولوجيا المعلومات ونظيره في الهند.

ومن جانبه وجه سفير الهند لدى مصر التهنئة لطلعت على اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" المقرر انعقادها في فبراير المقبل.

وأشار إلى أن الهند ستستضيف خلال الشهر ذاته فعالية The AI Impact Summit المعنية بالذكاء الاصطناعي؛ مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي.