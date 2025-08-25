"الحديد والصلب" توضح حقيقة تشغيل جزءا من مصنعها بحلوان

كتبت- أمنية عاصم:

أوضحت شركة الحديد والصلب المصرية حقيقة تشغيل جزءا من مصنعها بحلوان موضحة أنه جارى دراسة كافة البدائل لتحقيق أقصى استفادة من الموضوعات الجاري دراستها وسيتم الإفصاح فور الوصول لقرار بحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم.

وكانت البورصة المصرية أوقفت أمس التداول على أسهم شركة الحديد والصلب اعتبارًا من جلسة تداول أمس بتاريخ 24/08/2025 وذلك نتيجة الأخبار المتدواولة.

وقبل يومين، قال كامل الوزير وزير الصناعة والنقل إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، بعد نحو خمس سنوات من قرار التصفية، عبر خطة جزئية تشمل تشغيل بعض الوحدات الحيوية.

كانت الحكومة قد أعلنت في يناير 2020 تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات من الخسائر، التي بلغت حتى 30 يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت المديونيات مبلغاً مماثلاً، وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.

وفي نهاية عام 2024، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مد فترة التصفية لمدة عام جديد اعتباراً من يناير 2025.