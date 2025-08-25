إعلان

"الحديد والصلب" توضح حقيقة تشغيل جزءا من مصنعها بحلوان

11:43 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

شركة الحديد والصلب المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أوضحت شركة الحديد والصلب المصرية حقيقة تشغيل جزءا من مصنعها بحلوان موضحة أنه جارى دراسة كافة البدائل لتحقيق أقصى استفادة من الموضوعات الجاري دراستها وسيتم الإفصاح فور الوصول لقرار بحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم.

وكانت البورصة المصرية أوقفت أمس التداول على أسهم شركة الحديد والصلب اعتبارًا من جلسة تداول أمس بتاريخ 24/08/2025 وذلك نتيجة الأخبار المتدواولة.

وقبل يومين، قال كامل الوزير وزير الصناعة والنقل إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، بعد نحو خمس سنوات من قرار التصفية، عبر خطة جزئية تشمل تشغيل بعض الوحدات الحيوية.

كانت الحكومة قد أعلنت في يناير 2020 تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات من الخسائر، التي بلغت حتى 30 يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت المديونيات مبلغاً مماثلاً، وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.

وفي نهاية عام 2024، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مد فترة التصفية لمدة عام جديد اعتباراً من يناير 2025.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الحديد والصلب تشغيل جزءا من مصنعها حلوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي