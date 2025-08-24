البورصة توقف التداول على أسهم شركة " الحديد والصلب"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة الحديد والصلب اعتبارًا من جلسة تداول اليوم فى ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 24/08/2025 بشأن ما تم نشره بخصوص " تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب".

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، فإنه سيتم أيضًا طبقًا للقرار تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان .

منذ يومين، قال وزير الصناعة والنقل في مصر كامل الوزير إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، بعد نحو خمس سنوات من قرار التصفية، عبر خطة جزئية تشمل تشغيل بعض الوحدات الحيوية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير 2020 تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات من الخسائر، التي بلغت حتى 30 يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت المديونيات مبلغاً مماثلاً، وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.

وفي نهاية عام 2024، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مد فترة التصفية لمدة عام جديد اعتباراً من يناير 2025.