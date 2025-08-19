إعلان

وزير البترول يتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة "أنربك" للتكرير

04:49 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

وزير البترول يتفقد الوحدات الإنتاجية بشركة ''أنربك

كتبت- دينا كرم:

تفقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بصحبة قيادات القطاع، سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، حيث تجول بمختلف الوحدات الانتاجية داخل الشركة التي تنتج نحو 30% من الإنتاج المحلي للبنزين إضافة إلى مادة البنزول اللازمة لبعض مشروعات صناعة البتروكيماويات.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك استمراراً لجولاته الميدانية بمشروعات التكرير والبتروكيماويات ضمن المحور الثاني من استراتيجية الوزارة.

والتقى الوزير بالعاملين والعاملات داخل وحدات الشركة ومرافقها المختلفة للاطمئنان على سير العمل، مؤكداً علي أهمية الدور الذي يقومون به في تنفيذ المحاور الاستراتيجية للوزارة بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية .

وشهد بدوي عقب الجولة اجتماع الجمعية العامة للشركة لإعتماد نتائج أعمال العام المالي2024-2025، وأكد خلال الجمعية علي أهمية دور الشركة بما تمتلكه من أداء انتاجي متميز وكوادر بشرية ماهرة وبنية تحتية ، لتنفيذ استراتيجية الوزارة .

ووجه بدوي بوضع رؤية اقتصادية متكاملة لتوسعات مستقبلية جديدة للشركة، تضمن استمرار النمو و زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد مع فتح آفاق التصدير مستقبلاً .

واستمع بدوي لعرض تقديمي من سيد الراوي، رئيس شركة انربك، أوضح فيه ان الشركة حافظت على إنتاجية متميزة خلال العام المالي الاخير بلغت 1.6 مليون طن من البنزين عالي الأوكتين، إضافة إلى بعض المنتجات عالية القيمة.

واستعرض مشروع تحويل الغلاية الرئيسية للعمل بالهيدروجين والذي ساهم في استغلال 12 ألف طن سنوياً من الغازات الغنية بالهيدروجين مما ادي لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 20 ألف طن سنوياً .

وأشار إلى أعمال التطوير التي قامت بها الشركة لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وزيادة الطاقة التخزينية من خلال إنشاء مستودع جديد بسعة 10 آلاف طن .

كريم بدوي شركة أنربك للتكرير وزير البترول وزير البترول يتفقد شركة أنربك للتكرير شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير
